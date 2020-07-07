К несостоявшемуся чемпионату Европы Konami выпустили карточки с футболистами национальных сборных, среди которых оказалась и российская команда. Получился, как чаще всего и бывает, бред.

Вратарю «Локомотива» Гилерме японцы дали рейтинг 88. Сравним его с рейтингами вратарей в PES. Начальная карточка кипера «МанСити» Эдерсона была рейтингом 90! Совсем немного, по мнению разработчиков, Гилерме уступает соотечественнику. А Джанлуиджи Буффона Маринато и вовсе уделывает: у итальянца — 84, куда ему до первого номера «Локомотива».

Идем дальше, на очереди Марио Фернандес, еще один российский бразилец. Ему PES подарил рейтинг 90. Это больше, чем у самой крутой карточки Трента-Александра Арнольда (89) и Кайла Уокера (88). Зато наравне с Киммихом. Чуть меньше, чем у Гилерме, рейтинг у Георгия Джикии — 89. Столько же у Бенжамена Павара, например, а Матейс де Лигт, Калиду Кулибали и Матс Хуммельс сидели бы в «Спартаке» на лавке. У звезды турецкой лиги Федора Кудряшова рейтинг заметно пониже — 86, но это все равно много. Столько же у Клемана Лангле, Тоби Альдервейрельда и многих других звезд, рядом с которыми Федор Кудряшов вряд ли выглядит значительной фигурой.

Самое интересное, сколько же дали Дзюбе? Артем может быть спокоен, его уважили рейтингом 88. Теперь он может показывать свою карточку в PES при попытках уехать в «Тоттенхэм» или «Милан». Разработчики PES считают, что Дзюба одного уровня с такими форвардами, как Ромелу Лукаку, Маркус Рэшфорд, Гонсало Игуаин и Пьер-Эмерик Обамеянг. А получивший 90 Александр Головин — не иначе как новый Давид Сильва и игрок, порубившийся бы за основу с Кевином де Брюйне.

Видимо, PES очень рассчитывает на российский рынок: карточки будут продаваться только с 6 по 9 июля. И не приходится сомневаться, что купить Дзюбу на стероидах захотят многие.