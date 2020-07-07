Хоккеисты НХЛ имеют право отказаться от участия в плей-офф без дисциплинарных взысканий.

Как сообщает русскоязычная версия официального сайта лиги, НХЛ и Ассоциация игроков лиги согласовали договор о намерениях продлить действие коллективного соглашения до сезона-2025/2026. Кроме того, стороны утвердили протоколы третьего и четвёртого этапов плана возобновления сезона с намерением возобновить матчи 1 августа.

Хоккеисты, которые не хотят принимать участие в третьем или четвертом этапе, должны в течение 72 часов после утверждения протоколов уведомить свой клуб в письменном виде. Подчеркивается, что на этим не последуют никакие санкции.

Также известно, что составы команд ограничатся 30 полевыми игроками, на голкиперов ограничения не распространятся.