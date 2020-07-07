Глава дагестанского села Кироваул Магомедрасул Давудов рассказал, как российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов пережил смерть отца, Абдулманапа Нурмагомедова.

«Хабиб очень тяжело перенёс этот удар, поскольку он много тренировался и проводил время с отцом», — сказал Давудов, слова которого приводит «РБК-Спорт».

Напомним, о смерти 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова стало известно в пятницу, 3 июля. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В апреле тренер был госпитализирован в Дагестане с пневмонией. Затем из-за ухудшения состояния он был спецбортом доставлен в Москву. У Абдулманапа подтвердился коронавирус, который дал осложнения на сердце. Нурмагомедов-старший находился в коме и был подключен к аппарату ИВЛ.