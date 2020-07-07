Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси прокомментировал досрочное чемпионство «сине-бело-голубых» в сезоне-2019/20.

«Мы снова чемпионы, двигаемся вперёд для большего. Давай, «Зенит», — написал футболист на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, «Зенит» гарантировал себе победу в чемпионате России, на выезде обыграв «Краснодар» в 26-м туре. Игра проходила в воскресенье, 5 июля, и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. Так как днем ранее «Локомотив» потерял очки в игре с «Сочи», «Зенит» стал недосягаем для соперника.

Таким образом, подопечные Сергея Семака защитили титул, завоеванный в прошлом сезоне.