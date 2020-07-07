Футбольный клуб «Монако» в рамках подготовки к следующему сезону проведет 10-дневный тренировочный сбор в Польше, сообщает официальный сайт монегасков.

Главный тренер команды Роберто Морено сообщил, что совместно с медицинским штабом было принято решение разделить подготовку на пять этапов. Первая неделя будет посвящена восстановлению физической формы игроков.

После этого команда проведет две недели в Монако и выполнит предсезонную работу, предшествующую сбору в Польше.

«Сначала команда сыграет два матча, а потом еще три в Польше, итого пять игр, чтобы подготовиться», — цитирует Морено клубная пресс-служба.

В сезоне-2019/20 Лиги 1, завершенного досрочно из-за пандемии коронавируса, «Монако» финишировал на девятой позиции. За команду, напомним, выступает российский полузащитник Александр Головин.