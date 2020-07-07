Согласно официальным данным на вторник, 7 июля, в России зафиксированы 6 368 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших в стране достигло 694 230, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки по выздоровлению выписаны 9 551 человек, всего 463 880 россиянина успешно преодолели болезнь. 10 494 пациентов скончались, за последние 24 часа зафиксировано 198 летальных случаев. У 219 856 россиян болезнь находится в активной стадии.

Москва по-прежнему возглавляет список инфицированных регионов. За сутки в столице выявлены 629 новых случаев заражения коронавирусом, всего в городе 226 174 зараженных. В Московской области добавились 177 пациентов, общее число инфицированных — 59 522 . В Санкт-Петербурге — 278 новых пациентов, всего заражены 26 094 человека.