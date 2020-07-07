Вторая ракетка России Андрей Рублев сыграет с представителем Германии Яном-Леннардом Штруффом в матче выставочного турнира в Кицбюэле (Австрия).

Игра состоится сегодня, 7 июля, ориентировочное время начала — 14:00 по московскому времени.

Ранее Рублев сообщил, что сдал четвертый тест на коронавирус. Как и предыдущие три анализа, этот оказался отрицательным, поэтому россиянин получил разрешение сыграть на турнире в Австрии.

Напомним, Рублев выступал на выставочном турнире Новака Джоковича в Хорватии, который стал очагом коронавируса. После этого россиянин ушел на двухнедельную самоизоляцию, несмотря на то, что ему удалось избежать заражения.