Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков сообщил о закрытии уголовного дела в отношении хоккеиста Андрея Сергеева.

«Мы получаем документы из правоохранительных органов, что дело на Сергеева закрыто. Поэтому защитник прибудет в назначенное время в расположении команды. Вся эта история была в некоторой степени раздута в медиа», — сказал Кровопусков, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, Сергееву было предъявлено обвинение в самоуправстве в связи с тем, что в сентябре он «самовольно и вопреки законным требованиям» захватил элитный по меркам Нижнекамска парикмахерский салон Room BarberShop.

Ранее 29-летний игрок перешел из «Нефтехимика» в московское «Динамо».