Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, отметившийся голом в ворота «Ахмата» в 26-м туре РПЛ, вошел в десятку лучших бомбардиров в истории клуба в чемпионатах страны.

Для того, чтобы добиться этого результата, Чалову потребовался 91 матч. Он опередил бывшего полузащитника армейцев Ролана Гусева, который также записал на свой счет 33 мяча, но в 143 встречах.

В тройку лучших нападающих ЦСКА входят Вагнер Лав (85), Сергей Семак (68), Сейду Думбия (66).

Напомним, 22-летний Чалов является воспитанником московского футбола. За основной состав ЦСКА он дебютировал в 2016-м году. В 2019-м впервые сыграл за взрослую сборную России.