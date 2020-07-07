Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков прокомментировал уменьшение срока контракта форварда Дмитрия Кагарлицкого с двух лет до одного.

Это произошло при пересмотре финансовых условия контракта, действующего у нападающего после обмена в «Динамо» из петербургского СКА.

«У Димы был не самый удачный сезон в СКА, тем более за очень большие деньги. Хотелось бы увидеть его игру. Он мне пообещал, что в следующем сезоне наберёт столько же очков, сколько и Шипачёв», — сказал Кровопусков, слова которого приводит «Чемпионат».

Гендиректор клуба отметил, что у него с игроком даже вышел небольшой спор на эту тему. В конце сезона можно будет посмотреть на итоги пари и перезаключение контракта, добавил Кровопусков.

Напомним, об обмене Кагарлицкого из СКА в «Динамо» стало официально известно 1 июня. Взамен петербуржцы получили права на защитника Павла Минтюкова, нападающих Даниила Лазутина и Никиту Чибрикова.