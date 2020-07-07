Десять главных переходов летнего трансферного окна — в обзоре Nevasport.

Лерой Сане, из «Манчестер Сити» в «Баварию», 49 млн евро

Немецкий вингер должен был переехать в Мюнхен еще год назад, однако помешала травма. Тогда «Бавария» могла заплатить за Сане более 100 млн, сейчас отделалась половиной этой суммы — спасибо пандемии и физической форме Лероя. Однако нет сомнений, что в стане чемпиона Германии Сане станет ключевым футболистом.

Ашраф Хакими, из «Реала» в «Интер», 40 млн евро

Самый внезапный трансфер этого окна. Все были уверены, что после гениального выступления в «Боруссии» марокканец вернется в «Реал» и будет зажигать там. Видимо, сам Хакими понял, что играть в Мадриде — занятие на любителя, а попасть в состав там непросто даже если ты этого действительно заслуживаешь. «Боруссия» трансфер игрока не потянула, а вот «Интер» смог. Поработать с Антонио Конте талантливейшему защитнику будет очень полезно.

Миралем Пьянич, из «Ювентуса» в «Барселону», 60 млн евро

Самый странный трансфер — обмен Пьянича на Артура. Чем Миралем не устраивал Сарри, непонятно. Так же, как и зачем он нужен в Каталонии, где предпочитают брать футболистов помоложе. Тем более Пьянич никогда не играл в Испании, и его дебют в Ла Лиге в 30 лет сразу в «Барселоне» может пройти не гладко.

Артур Мело, из «Барселоны» в «Ювентус», 72 млн евро

Вторая часть этой сделки. Интересно, кто в «Барселоне» решил, что Пьянич им нужнее, чем Артур, но бразилец, который пришел в каталонский клуб ноунеймом, проявил себя великолепно, став ведущим игроком команды. Теперь он наверняка будет звездой Серии А, таких игроков невозможно переоценивать.

Тома Менье, из «ПСЖ» в «Боруссию» Д, свободный агент

Бельгиец был в основной обойме парижан в этом сезоне и заслуживал продление контракта, но, видимо, оказался недостаточно звездным для этой команды. Зато самое то для «Боруссии», которой он наверняка поможет. Когда такие футболисты достаются бесплатно, нужно только поздравить менеджеров клуба.

Маартен Стекеленбург, из «Эвертона» в «Аякс», свободный агент

Старик Маартен зачем-то понадобился «Аяксу». Вероятно, амстердамцам необходим более-менее надежный второй или третий голкипер, который к тому же будет выполнять роль лидера раздевалки. Вероятно, «Аякс» станет последним клубом Стекеленбурга, которому в сентябре исполняется 38.

Марио Пашалич, из «Челси» в «Аталанту», 15 млн евро

Хорват наконец избавился от лондонского рабства, и теперь является полноценным футболистом «Аталанты», которая не пожалела на бывшего футболиста «Спартака» 15 млн. В Бергамо полузащитник стал одним из важнейших игроков команды Джан Пьеро Гасперини, и теперь сможет играть без оглядки, что в конце сезона придется возвращаться и смотреть на небо Лондона.

Тимо Вернер, из «РБ Лейпциг» в «Челси», 53 млн евро

Долгое время Вернер вел переговоры с «Ливерпулем», но потом в дело вступили Фрэнк Лэмпард и Петр Чех, которые быстро уговорили молодого форварда перебраться в Лондон. Пока непонятно, что будет с Абрахамом и Жиру, но посмотреть на Вернера в АПЛ точно будет интересно.

Карл Токо Экамби, из «Вильярреала» в «Лион», 11,5 млн евро

Камерунец — далеко не топовый страйкер Ла Лиги, но внимание «Лиона» он все же привлек. Французы попробовали Экамби в аренде и решили отдать за 27-летнего форварда небольшие по нынешним меркам 11,5 млн евро. Сумма трансфера на игрока давить не должна, поэтому раскрыться в более слабой Лиге 1 шансы у него есть.

Мауро Икарди, из «Интера» в «ПСЖ», 50 млн евро

Один из главный антигероев современного футбола покинул «Интер» за жирные 50 млн. Все довольны: в Италии считают деньги и смахивают пот со лба, во Франции надеются, что форвард не сбавит обороты. Но с аппетитами супруги Мауро есть подозрение, что в Париже он надолго не задержится.

Михаил Меркулов, из «Урала» в «Рубин», свободный агент

Пока в РПЛ клубы не активизировались на трансферном рынке, главным событием остается скандальный переход Михаила Меркулова, которого Григорий Иванов держал в дубле до окончания контракта. После ухода из клуба защитник пошутил над ситуацией, чем еще сильнее разозлил президента «Урала».