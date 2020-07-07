Руководство «Барселоны» планирует сократить зарплату нападающего Лионеля Месси.

По информации El Chiringuito TV, в ближайшее время президент каталонского клуба сообщит аргентинцу о принятом решении.

Ранее сообщалось, что «Барселона» платит лидеру команды 90 миллионов евро в год, половина из которых уходит на выплату налогов.

Напомним, действующий контракт Месси с клубом рассчитан до окончания нынешнего сезона. Ранее стало известно, что аргентинец хочет покинуть команду.

В нынешнем сезону Месси принял участие в 29 матчах чемпионата Испании, забил 22 гола и отдал 20 результативных передач.