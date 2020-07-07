Фестиваль Comic Con и выставка «ИгроМир» состоятся в онлайн-формате, сообщили организаторы на официальном сайте.

Организаторы подчеркнули, что не хотят рисковать здоровьем участников, несмотря на то, что режим изоляции постепенно ослабевает.

«Поэтому приняли единственно верное решение – перенести „ИгроМир“ на 2021 год. Все купленные билеты остаются действительными – по ним вы попадёте на конвент следующего года, а также получите подарок от организаторов», — говорится в сообщении.

В этом году «ИгроМир» пройдет в онлайне, трансляция из студии будет вестись с 3 по 4 октября.