Поединок с участием российских бойцов смешанных единоборств Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова перенесли в Сочи.

Изначально было запланировано, что бой состоится в Москве 24 июля в рамках турнира промоушена Absolute Championship Akhmat. Как сообщает аккаунт АСА ММА в «Инстаграме», решение о переносе было принято в связи с эпидемиологической обстановкой в столице.

«Всем болельщикам, которые купили билеты на турнир в Москве, мы выслали на почту подробную инструкцию по возврату денег», — уточняется в сообщении промоушена.

Напомним, поединок должен был состояться еще в апреле, но соревнования были отменены из-за угрозы распространения коронавируса и введения режима самоизоляции.