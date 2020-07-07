Кандидат в президенты Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров отрицает, что экс-глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андрес Бессеберг получал взятки от СБР, чтобы прикрывать употребление допинга.

«Расследование идёт уже более двух лет. При этом я знаю Андреса как абсолютно честного и бескорыстного человека. То, что ему вменяют якобы получение взяток от СБР, – это абсолютная чушь», — заявил Майгуров, слова которого приводят «Известия».

Майгуров также отметил, что если бы у IBU были к нему какие-то вопросы, то организация уже давно начала бы параллельное расследование. Он подчеркнул, что разговаривал с комиссией по расследованию: беседа длилась около полутора часов, на этом вопрос был закрыт.

Напомним, Майгуров может сменить Владимира Драчева на посту главы СБР, внеочередная отчетно-выборочная конференция состоится 11 июля.