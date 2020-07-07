Аргентинский футбольный клуб «Сан-Лоренсо» отклонил предложение московского ЦСКА о приобретении нападающего Адольфо Гайча.

Как сообщает TyC Sports, армейцы готовы заплатить за футболиста 8 миллионов евро. Аргентинский клуб за эту сумму готов отдать лишь 70% прав на игрока, в то время как ЦСКА хотел заполучить 90% прав.

Также СМИ сообщали, что форвард находится в сфере интересов ряда итальянских клубов: «Интера» и «Милана», «Пармы» и «Ромы». В нынешнем сезоне нападающий стал автором пяти забитых мячей в 13 матчах.

На данный момент ЦСКА идет на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 43 очка в 26 матчах.