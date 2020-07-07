Несовершеннолетние дети защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева будут проживать с матерью Маргаритой Готовцевой, постановил Московский городской суд.

Об этом сообщает РИА «Новости». В конце декабря Кунцевский суд определил место жительства детей с Готовцевой, однако Зайцев обжаловал решение. Изначально рассмотрение апелляции было назначено на 9 апреля, однако заседание переносилось четыре раза.

Готовцева лично присутствовала на заседании, в то время как Зайцев в Мосгорсуд не явился, его интересы представляла адвокат Виктория Данильченко.

По словам Маргариты, она не видела своих дочерей с 23 ноября — с того момента, как бывший супруг отобрал их у нее.