Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поделился фотографией со своей супругой Татьяной Тотьмяниной.

На своей странице в «Инстаграме» Ягудин опубликовал фото с женой, сделанное в Санкт-Петербурге во время водной прогулки по Неве. «Санкт-Петербург. Международный день поцелуев», — написал Ягудин. На втором снимке запечатлена вся семья: супруги и их дочери Мишель и Елизавета.

Напомним, 40-летний Ягудин является обладателем золотой медали Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити. На данный момент он принимает участие в ледовых шоу, комментирует соревнования и выступает в роли телеведущего.