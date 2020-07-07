Вратаря, в которого ударила молния, выводят из искусственной комы

Генеральный директор «Знамени Труда» Игорь Майоров сообщил новые подробности о состоянии 16-летнего вратаря Ивана Заборовского, которого ударило молнией на тренировке.

«С отцом Ивана я свяжусь вечером. Из искусственной комы он уже выходит. Я же не медик, как всё происходит точно не знаю. Но они делают всё, чтобы он потихоньку просыпался. Знаю, что МРТ пока не делали», — сказал Майоров, слова которого приводит «Чемпионат».

Момент, когда в Заборовского попала молния, произошел в субботу, 4 июля. Футболист выжил и был доставлен в больницу. Сейчас он находится в реанимации, но его жизни уже ничего не угрожает.