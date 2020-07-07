Шоураннер сериала «Ведьмак» от Netflix Лорен Хиссрич рассказала, что во втором сезоне появлятся отсылки к игре CD Project RED The Witcher 3: Wild Hunt.

«Мы любим видеоигры. Конечно, мы хотели вернуться к оригинальному материалу, а не делать адаптацию адаптации. Но это не значит, что мы не фанаты игр и не играем в них. Мы знаем, что значительная часть нашей аудитории узнала о „Ведьмаке“ благодаря видеоиграм», — сказала Хиссрич, слова которой приводит Winteriscoming.net.

По ее словам, сериал будет отдавать этому должное настолько часто, насколько это будет возможным. Хиссрич подчеркнула, что уже побывала в гостях у CD Project RED и встретилась с людьми, которые там работают. Она оценила их труд и пообещала, что создатели сериала «подмигнут» им.