Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба клуба.

«Угадайте, кто вернулся», — гласит сообщение «Локомотива» в «Твиттере».

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-лиги Фарфан не сыграл ни одного матча из-за травмы. В прошлом сезоне он отыграл 20 матчей в национальном чемпионате, стал автором восьми забитых голов и отдал пять результативных передач.

Весной у Фарфана обнаружили коронавирус — он стал первым игроком в России, сдавшим положительный тест. Затем вирус был выявлен еще у четырех футболистов «Локомотива» — Дмитрия Баринова, Антона Коченкова, Тимура Сулейманова и Романа Тугарева.