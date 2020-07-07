Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцах на льду с Тиффани Загорски, объяснил, почему считает Этери Тутберидзе лучшим тренером в мире.

Тутберидзе, напомним, номинирована на премию ISU Skating Awards лучшему тренеру, ее соперниками являются Брайан Орсер и Рафаэль Арутюнян.

«По моему мнению, лучший тренер — Тутберидзе. Все трое тренеров — гениальные. Просто по совокупности числа медалей и преданности работе — а я и раньше видел работу группы Тутберидзе и сейчас вижу её в Новогорске — считаю, что именно Этери Георгиевна заслуживает права быть признанной лучшей в мире», — заявил Гурейро, слова которого приводит РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Тутберидзе безумно предана своей профессии, а ее ученицы завоевали больше всех медалей на разных уровнях.

«Девчонки группы Тутберидзе пашут постоянно — то в зале, то на льду, каждый день, — и Алина Загитова, и другие», — сказал Гурейро и отметил, что лично наблюдает за этим на сборе в Новогорске.