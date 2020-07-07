Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о назначении Марко Николича на должность наставника московского клуба.

Семин стал героем нового выпуска программы «Инсайдеры», в котором рассказал о расставании с «железнодорожниками».

По словам Сёмина, расставание прошло бы более гладко, если бы руководство назначило на его место российского тренера из бывшей плеяды игроков «Локомотива».

«А никакой логики в приглашении Марко Николича я не вижу. Наверное, сыграли свою роль активные агенты, продвигающие в РПЛ ребят с Балкан. Футбол обязательно расставит все точки над И», — сказал Семин.

Выпуск передачи выйдет в эфир телеканала «Матч Премьер» 7 июля в 23:10 по московскому времени.