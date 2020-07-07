Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн сегодня, 7 июля, покинет свой пост, сообщает «Чемпионат».

Цорн работал в столичном клубе с 2019 года. Ранее сообщалось, что управленец может быть переведен на должность спортивного директора. На данный момент руководство «Спартака» находится в поиске антикризисного менеджера.

По информации Sport24, совет директоров «Спартака» принял решение об отставке Цорна.

После 26 туров чемпионата России красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Подопечные Доменико Тедеско потерпели 12 поражений, выиграли 9 матчей и 5 раз сыграли вничью.