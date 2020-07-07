В Петербурге в матче 27-го тура российской премьер-лиги местный «Зенит» примет «Сочи».

Матч, который пройдет на стадионе «Газпром Арена», начнется в 18:00 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным. Помогать ему будут ассистенты Тихон Калугин и Денис Березнов; резервным судьей встречи является Артур Федоров. Главный арбитр VAR — Виталий Мешков, его ассистент — Дмитрий Сафьян. Инспектор матча — Сергей Мартынов.

Команда Сергея Семака уже обеспечила себе первое место в турнирной таблице, в данный момент в активе у «Зенита» 62 очка в 26 встречах. Подопечные Владимира Федотова идут на 11-й строчке с 30 баллами.

Напомним, «Зенит» стал чемпионом в предыдущем туре, когда на выезде обыграл «Краснодар».