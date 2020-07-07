Серебряный призер Олимпийских игр, хореограф, постановщик и продюсер ледовых шоу Илья Авербух встречается с актрисой театра и кино Елизаветой Арзамасовой.

Как сообщает HELLO, Арзамасова подтвердила данную информацию, однако воздержалась от подробностей.

Напомним, актриса известна широкой аудиторией благодаря роли Галины Сергеевны в некогда популярном ситкоме «Папины дочки». Арзамасова снимается в кино с четырех лет.

Авербух является серебряным призером Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити, он выступал в танцах на льду вместе со своей бывшей супругой Ириной Лобачевой. Также он чемпион мира 2002 года и чемпион Европы 2003-го.