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  • 15:47,  7 июля 2020
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Футбол
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Сёмин: Никаких конкретных предложений о работе мне не поступало

Сёмин: Никаких конкретных предложений о работе мне не поступало
Юрий Семин. Фото: официальный сайт "Локомотива"

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что пока не получал предложений о работе. Семин стал героем нового выпуска программы «Инсайдеры», в котором поделился мнением о своем будущем.

«Никаких конкретных предложений о работе мне не поступало. Поэтому пока не могу сказать, буду ли дальше тренировать. Решение не созрело. Если будет интересное приглашение от интересных людей, то готов его рассмотреть», — сказал Сёмин.

Специалист подчеркнул, что ему поступило предложение остаться в «Локомотиве» на почетной должности. Однако, по мнению Семина, это было сделано лишь для того, чтобы избавиться от него. Тренер отметил, что всегда готов вернуться в родной клуб, однако не при тех людях, которые руководят сейчас.

Напомним, вместо Сёмина «Локомотив» возглавил сербский специалист Марко Николич.

Выпуск передачи выйдет в эфир телеканала «Матч Премьер» 7 июля в 23:10 по московскому времени.

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