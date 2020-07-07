Сёмин: Никаких конкретных предложений о работе мне не поступало

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что пока не получал предложений о работе. Семин стал героем нового выпуска программы «Инсайдеры», в котором поделился мнением о своем будущем.

«Никаких конкретных предложений о работе мне не поступало. Поэтому пока не могу сказать, буду ли дальше тренировать. Решение не созрело. Если будет интересное приглашение от интересных людей, то готов его рассмотреть», — сказал Сёмин.

Специалист подчеркнул, что ему поступило предложение остаться в «Локомотиве» на почетной должности. Однако, по мнению Семина, это было сделано лишь для того, чтобы избавиться от него. Тренер отметил, что всегда готов вернуться в родной клуб, однако не при тех людях, которые руководят сейчас.

Напомним, вместо Сёмина «Локомотив» возглавил сербский специалист Марко Николич.