В Москве в матче 27-го тура российской премьер-лиги «Спартак» примет «Локомотив».

Матч, который пройдет на стадионе «Открытие Арена», начнется в 20:30 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с петербуржцем Сергеем Лапочкиным. Помогать ему будут москвичи Антон Аверьянов и Антон Кобзев, резервным судьей назначен Иван Сиденков из Санкт-Петербурга. За систему видеоассистента рефери будет отвечать Кирилл Левников из Петербурга, а помогать ему будет Константин Шаламберидзе из Москвы.

Команда Марко Николича идет на втором месте в турнирной таблице российской премьер-лиги, имея в активе 49 очков после 26 встреч. Подопечные Доменико Тедеско располагаются на седьмой позиции с 32 баллами.