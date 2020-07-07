Иван Заборовский, 16-летний голкипер футбольного клуба «Знамя Труда», пришел в себя. Игрок находится в реанимации после того, как в него ударила молния во время тренировки.

Футболист был введен в искусственную кому. Как сообщает издание «Подъем» со ссылкой на сестру Ивана, сегодня, 7 июля, он пришел в себя.

«Да это действительно так. Состояние стабильное. На днях переведут в больницу», — сообщила девушка.

Пока не известно, сколько времени потребуется на восстановление и как будет проходить реабилитация.

Момент, когда в Заборовского попала молния, произошел в субботу, 4 июля. Футболист выжил и был доставлен в больницу.

«Знамя Труда» из города Орехово-Зуево выступает в зоне «Запад» Профессиональной футбольной лиги. Нынешний сезон, который был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, команда закончила на 11-й строчке.