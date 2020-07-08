Сегодня, 8 июля, в рамках 27-го тура российской премьер-лиги, состоятся четыре поединка.

В Оренбурге местная футбольная команда сыграет против московского ЦСКА. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени. Ранее игра была перенесена с 16:00, так как в Оренбурге в ближайшие дни может установиться аномально высокая температура.

Обслужит встречу Алексей Сухой, его ассистентами выступят Андрей Веретёшкин и Дмитрий Жвакин. Резервный судья — Евгений Буланов, VAR — Павел Кукуян, AVAR — Андрей Болотенков. Инспектор матча — Сергей Лапочкин.

В параллельной встрече в Петербурге «Зенит» примет «Сочи».

В Ростове местная футбольная команда сыграет против «Уфы». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.

Обслужит встречу Алексей Еськов, его ассистентами выступят Игорь Демешко и Владислав Назаров. Резервный судья — Евгений Артем Чистяков, VAR — Николай Волошин, AVAR — Дмитрий Мосякин. Инспектор матча — Алексей Тюмин.

В параллельной встрече в Москве «Спартак» сыграет с «Локомотивом».