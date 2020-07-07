Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал уход Томаса Цорна с поста генерального директора столичного клуба.

«Как пришел — так и ушел. Мы не знаем этого человека, по большому счету, точно так же не знаем и его деяний как таковых. Для нас, так же как и для всех в стране, фамилия Цорн с точки зрения футбола не особенно знакома была», — заявил Ловчев, слова которого приводит Sport24.

По его мнению, руководители принимают решения просто: если есть успех, значит специалист что-то понимает в футболе, нет успеха — не понимает. Он подчеркнул, что последние результаты «Спартака» были плачевными как по игре, так и по положению в турнирной таблице.

Ловчев также отметил, что, согласно слухам, после предыдущего матча между Цорном и владельцем «Спартака» Леонидом Федуном произошли разногласия.