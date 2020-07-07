Московский «Спартак» официально объявил об уходе Томаса Цорна с поста генерального директора клуба.

«Совет директоров футбольного клуба «Спартак» принял решение о прекращении сотрудничества с Томасом Цорном, который занимал позицию генерального директора», — говорится в сообщении пресс-службы «красно-белых» в «Твиттере».

Клуб поблагодарил Цорна за проделанную работу и пожелал ему успехов в карьере.

Цорн работал в столичном клубе с 2019 года. После 26 туров чемпионата России красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Подопечные Доменико Тедеско потерпели 12 поражений, выиграли 9 матчей и 5 раз сыграли вничью.