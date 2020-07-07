Российские легкоатлеты Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова не исключают, что сменят спортивное гражданство, если ситуация с отстранением Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) не изменится.

Ранее стало известно, что российские спортсмены смогут получить нейтральный статус только после того, как ВФЛА выплатит штраф в размере 5 миллионов долларов. Этого сделано не было, при том что крайний срок выплаты был назначен на 1 июля.

Шубенков не смог однозначно ответить на вопрос о смене гражданства, но подчеркнул, что оставит эту дверь для себя открытой. Спортсмен отметил, что намерен выступить на Олимпийских играх в Токио.

«Я не могу сказать, что не рассматриваю, потому что ситуация сложная. Четыре года назад перед Олимпиадой в Рио я даже не могла представить, что буду задумываться об этом, была категорически против. А сейчас я думаю об этом, но это в моём списке планов самый последний пункт», — добавила Сидорова, слова которой приводит «Матч ТВ».