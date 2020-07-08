В рамках 34-го тура английской премьер-лиги состоятся четыре встречи.

«Вест Хэм Юнайтед» примет «Бернли», матч начнется в 20:00 по московскому времени и будет проходить на Олимпийском стадионе в Лондоне. Главный судья встречи — Майкл Оливер. За хозяев не сможет сыграть Роберт Снодграсс, гостям не помогут Эшли Барнс, Джек Корк, Мэттью Лоутон и Бен Ми.

«Манчестер Сити» примет «Ньюкасл Юнайтед», матч начнется в 20:00 по московскому времени и будет проходить на стадионе «Этихад». Главный судья встречи — Роберт Мэдли. За хозяев не сможет сыграть Серхио Агуэро, гостям не помогут Киаран Кларк, Флориан Лежен, Шон Лонгстафф и Айзек Хэйден.

«Шеффилд Юнайтед» примет «Вулверхэмптон Уондерерз», матч начнется в 20:00 по московскому времени и будет проходить на стадионе «Бремелл Лейн». Главный судья встречи — Мартин Аткинсон. За хозяев не смогут сыграть Леон Кларк, Джон Лундстрем, Джон Флэк и Люк Фримэн, у гостей все в строю.

«Брайтон» примет «Ливерпуль», матч начнется в 22:15 по московскому времени и будет проходить на стадионе «Амекс». Главный судья встречи — Крейг Поусон. За хозяев не сможет сыграть Хосе Искердо, гостям не поможет Жоэль Матип.