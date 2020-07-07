Третья ракетка России Карен Хачанов и представитель Испании Роберто Баутиста-Агут проведут матч в рамках выставочного турнира Доминика Тима в Кицбюэле (Австрия).

Встреча состоится сегодня, 7 июля, ориентировочное время начала — 19:30 по Москве.

Ранее россиянин Андрей Рублев уже провел матч в рамках данного турнира. В стартовом поединке он обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа. Андрей отдал сопернику первый гейм, но отыгрался во втором и перевел борьбу в тайбрейк, где победил со счетом 15:13.

Перед стартом турнира все участники были протестированы на коронавирус, так как ранее выставочные соревнования в Хорватии стали очагом инфекции.