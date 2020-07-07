Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев может занять должность генерального директора «Спартака» вместо уволенного Томаса Цорна, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, Васильев является одним из претендентов на освободившуюся должность. В высшем руководстве «Монако» Васильев проработал с 2013 по 2019 год.

Напомним, об увольнении Цорна стало известно во вторник, 7 июля. «Спартак» объявил об этом официально.

Цорн работал в столичном клубе с 2019 года. После 26 туров чемпионата России красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Подопечные Доменико Тедеско потерпели 12 поражений, выиграли 9 матчей и 5 раз сыграли вничью.