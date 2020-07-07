Стал известен состав женской сборной России по биатлону, которая начала первый предсезонный сбор на базе в Ижевске.

В «Инстаграме» Союза биатлонистов России был опубликован список биатлонисток, которые прибыли в Ижевск, прошли тестирование на коронавирус и приступили к тренировкам.

По сообщениям пресс-службы СБР, в составе женской сборной России к совместным занятиям приступили Светлана Миронова, Виктория Сливко, Екатерина Глазырина, Анастасия Шевченко, Тамара Воронина и Ирина Казакевич. Спортсменки заехали на базу 5 июля.

Ранее сообщалось, что ряд биатлонисток прибудет на бор в Ижевске позже. Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина, а также Кристина Резцова пропустят начало сбора по разным причинам. Юрлова-Перхт и Куклина проводили самостоятельный сбор под Петербургом в УТЦ «Кавголово».