Российская экс-биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева может обратиться в швейцарскую полицию из-за того, что в ее деле в CAS были сфальсифицированы доказательства.

Слова адвоката Зайцевой Алексей Панич приводит агентство ТАСС. Эксперт заявил, что несколько зарубежных экспертов установили, что подпись Григория Родченкова на оформленных от его имени аффидевитах была подделана.

«Сфальсифицированное доказательство просто не должно учитываться при рассмотрении дела», — подчеркнул Панич, добавив, что поскольку документы с поддельными подписями предоставили в рамках рассмотрения дела в Швейцарии, у Зайцевой есть все основания для обращения в полицию Швейцарии, чтобы требовать расследования по факту использования сфальсифицированных доказательств.

Напомним, слушания по делу Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной прошли в начале 2020 года.