На внеочередной отчетно-выборной конференции Союза биатлонистов России все делегаты должны будут предоставить справку об отсутствии коронавируса.

Информацию об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что справка об отсутствии коронавируса должна быть получена не позднее 7 июля. Проведение конференции запланировано на субботу, 11 июля, подмосковных Химках.

Отметим, обычно отчетно-выборная конференция СБР проводится раз в четыре года и на ней избирается новый президент организации. В 2018 году на такой конференции главой СБР был выбран Владимир Драчев, однако по окончании сезона-2019/20 правление СБР приняло решение о проведении новой, внеочередной конференции.

Кандидатами на пост главы Союза биатлонистов России являются действующий президент Владимир Драчев, а также Виктор Майгуров.