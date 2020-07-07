Итальянский футбольный тренер Массимо Каррера готов вернуться в московский «Спартак» на должность главного тренера команды. Информацию об этом сообщает портал Sport24.

По данным СМИ, Каррера готов пойти на расторжение контракта с греческим АЕКом, где он работает в данный момент, и вновь возглавить «Спартак» при условии, если от руководства красно-белых ему поступит хорошее предложение.

Напомним, Массимо Каррера работал в московском «Спартаке» с 2016 по 2018 года, под руководством итальянского специалиста «Спартак» стал чемпионом России по футболу в сезоне-2016/17.

Сегодня, 7 июля, стало известно об уходе Томаса Цорна с поста генерального директора московского «Спартака», в связи с чем заговорили о возможном уходе тренера Доменико Тедеско, который был приглашен в клуб именно Цорном.