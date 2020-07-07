Российский продюсер ледовых шоу, хореограф-постановщик Илья Авербух отреагировал на информацию о том, что сейчас он состоит в отношениях с актрисой театра и кино Елизаветой Арзамасовой.

Слова Авербуха цитирует портал «Пятого канала».

«Мы с Лизой встречаемся. Я всегда отрицал все истории, потому что они все были лживые, но здесь правда», — заявил хореограф.

Ранее сообщалось, что Арзамасова подтвердила факт отношений, однако отказалась от дальнейших комментариев по этому поводу. В СМИ появлялись фотографии пары на свидании. Авербух старше Арзамасовой на 21 год: ей 25 лет, ему — 46.

Отметим, ранее Илья Авербух состоял в браке с партнершей в танцах на льду Ириной Лобачевой, однако в 2007 году пара развелась. От первого брака у Авербуха есть сын Мартин.