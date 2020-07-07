Бывший полузащитник сборной России по футболу и ряда клубов РПЛ Роман Широков высказался об уходе Томаса Цорна с поста генерального директора московского «Спартака».

Слова Широкова приводит портал Sport24. По словам эксперта, трудно оценивать это решение, поскольку нужно понимать, какие задачи были поставлены перед Цорном.

«Если говорили о том, чтобы перестроить игру команды, то он ее перестроил, но насколько хорошо это было сделано — судить руководству «Спартака», — заявил Широков.

По мнению Широкова для ухода Цорна были свои причины. «Если Цорн уходит, наверное, он сделал что-то не так. Тем более что это произошло до окончания сезона», — заключил эксперт.

Напомним, об уходе Томаса Цорна из клуба стало известно сегодня, 7 июля.