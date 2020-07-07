Бывший футболист сборной России по футболу Александр Мостовой сообщил, что готов принять предложения о работе от московского «Спартака».

Слова Мостового приводит портал РИА Новости. Специалист сообщил, что всегда открыт для предложения из «Спартака». «В том числе и на должность спортивного директора. Мой телефон всегда включен», — отметил специалист. В «Спартаке» Мостовой играл с 1987 по 1991 годы.

По мнению Мостового, уход из клуба гендиректора Томаса Цорна — не такая большая перемена, поскольку многие до сих пор не знают, кто это и в каком качестве этот человек работал в «Спартаке». «И когда он приходил, никто его не знал, кто это и откуда. Сейчас придет кто-то другой», — отметил Мостовой.

Напомним, об уходе Томаса Цорна из «Спартака» стало известно сегодня, 7 июля.