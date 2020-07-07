Адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной Алексей Панич дал комментарий по поводу убедительности доводов о царапинах на пробирке, а также содержании соли в моче в допинг-деле.

Слова Панича цитирует портал «Чемпионат».

«Доводы о царапинах и соли объяснимы. Содержание соли, о котором говорится, физиологически допустимого уровня», — отметил адвокат, добавив, что это подтвердили как эксперты из России, так и специалисты из США, тем самым опровергнув доводы эксперта МОК.

«Довод про царапины ещё менее убедителен, чем довод про соль. В отношении царапин довод обвинения сводится к тому, что много царапин свидетельствуют о подмене пробы», — сказал Панич, добавив, что непонятно, где проходит количественная грань между большим и малым количеством царапин.

«Там, где появилось 10 царапин, может появиться и 25. Если вы не знаете причину происхождения царапин, то их может появиться любое количество, это ни о чём не говорит», — заключил адвокат.