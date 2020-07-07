Петербургский футбольный «Зенит» обратился к фанатам клуба перед матчем 27-го тура чемпионата России по футболу против «Сочи».

Игра пройдет завтра, 8 июля, на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге. После окончания игры «Зениту» будет вручен кубок чемпионов России: «сине-бело-голубые» стали недосягаемыми для конкурентов в турнирной таблице РПЛ.

На официальном сайте клуба появилось обращение для всех болельщиков, которые будут на стадионе.

«Футбольный клуб «Зенит» убедительно просит болельщиков воздержаться от использования пиротехники, поскольку это может повлечь наказание вплоть до проведения матчей без зрителей», — говорится в заявлении.

По разрешению Роспотребнадзора, на игру будет допущено до 10 процентов болельщиков, клубу пришлось выбирать из списка владельцев абонементов.