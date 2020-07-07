Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско получил от руководства клуба задачу на новый сезон в команде.

Как сообщает портал «Спорт-Экспресс», Тедеско продолжит руководить командой в сезоне-2020/21, несмотря на уход из клуба генерального директора Томаса Цорна, который предложил кандидатуру немецкого специалиста. Однако в следующем сезоне Тедеско нужно будет вывести команду в Лигу чемпионов.

Соглашение Доменико Тедеско со «Спартаком» действует до лета 2021 года, немец пришел в клуб осенью 2019-го после увольнения Олега Кононова.

На данный момент «Спартак» идет на 7-м месте в турнирной таблице РПЛ, за 26 туров команда набрала 32 очка. В текущем розыгрыше РПЛ команде осталось сыграть четыре матча, также «Спартак» вышел в полуфинал Кубка России, где сыграет с «Зенитом».