Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что все домашние матчи сборной России в сезоне-2020/21 в Лиге наций пройдут в Москве.

Информация была опубликована в официальном телеграм-канале РФС. Пока неизвестно, на каких стадионах будут сыграны матчи и будут ли на них присутствовать зрители, однако уже ясно, что все три встречи начнутся в 21:45 по московскому времени.

Напомним, Россия попала в группу 3 дивизиона В в Лиге наций, где сыграет против сборных Сербии, Турции и Венгрии. Домашние встречи с этими командами пройдут 3 сентября, 11 и 14 октября.

Напомним, в предыдущем розыгрыше Лиги наций команда Станислава Черчесова заняла второе место в своей группе после команды Швеции и не смогла пробиться в дивизион А.