Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил, почему команда будет играть все матчи в рамках группового этапа Лиги наций в Москве.

Слова Черчесова приводит официальный телеграм-канал РФС. По словам тренера, такое решение в основном связано с тем, что пока нет четкого понимания, будет ли команда играть со зрителями или же на пустых стадионах.

«Ехать в регион и не иметь там поддержки болельщиков не имеет никакого смысла», — сказал Черчесов, отметив, что также в РФС исходили из категории безопасности, поскольку период пандемии еще не пройден до конца.

«Все необходимые требования и предписания медицинского протокола проще выполнить в Москве», — подчеркнул Черчесов.

Напомним, в рамках группового этапа Лиги наций Россия сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией.