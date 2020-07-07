Бывший игрок московского «Спартака», телеэксперт Евгений Ловчев высказал мнение об отставке генерального директора клуба Томаса Цорна.

В эфире программы «Все на Матч!» Ловчев заявил, что уход Цорна из «Спартака» его не удивил.

«Результатов нет, Тиль, которого привели, сидит на лавочке, Шюррле приехал больной, хотя сначала показывал свой уровень. Видно, что ничего не сложилось», — отметил эксперт, добавив, что с 2003 года у руля команды было 14 разных главных тренеров.

По словам Ловчева, он встретился с Цорном и тот показался ему прекрасным молодым человеком.

«Но мы же смотрим, какой он специалист. Рыба гниет с головы. Цорн пригласил Тедеско? Он серьезный европейский специалист?», — возмутился Ловчев, добавив, что Тедеско в «Шальке» проработал один год.

Напомним, Томас Цорн работал генеральным директором московского «Спартака» с 2019 года.