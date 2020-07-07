Тренер футбольного клуба «Зенит» Анатолий Тимощук был оштрафован на 100 тысяч рублей по итогам матча против «Краснодара» в 26-м туре Российской Премьер-лиги.

Такое решение было принято на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

В заявлении на официальном сайте РФС сказано, что тренер нарушил пункт 3.2.4. Регламента возобновления чемпионата России по футболу, в котором говорится о том, что необходимо держать социальную дистанцию, дезинфицировать руки по приезде на стадион, а также находиться в масках и перчатках все время.

Также КДК принял решение оштрафовать «Краснодар» на 120 тысяч рублей за необеспечение безопасности на стадионе и на 150 тысяч рублей за нарушение того же пункта регламента по возобновлению РПЛ, что и в штрафе у Тимощука.